شرطة أبوظبي تُخرّج منتسبي دورة الدراجات النارية التأسيسية

خرجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 20 منتسباً من وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بعد اجتيازهم دورة «الدراجات النارية التأسيسية»، التي نظمها فرع التدريب المروري بمدينة العين بمعهد العدالة الجنائية في إدارة المعاهد الشرطية والأمنية بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأكد العقيد عبدالكريم خليفة الحمادي، مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي على تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزية الكوادر الأمنية من خلال تنفيذ برامج تدريبية تخصصية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الشرطية الحديثة، وتسهم في تعزيز كفاءة الأداء الميداني، بما يدعم الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي «الجاهزية والاستعداد» وتحقيق أمن المجتمع وسلامته.

وأوضح أن الدورة تأتي ضمن منظومة التدريب المستمر التي تنفذها شرطة أبوظبي لتأهيل المنتسبين وإكسابهم المهارات والمعارف التخصصية اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة واقتدار، بما يعزز من قدرتهم على التعامل مع مختلف المواقف الميدانية وفق أعلى معايير الاحترافية.

وأشار محمد سعيد النعيمي، مدير فرع التدريب المروري في العين، إلى أن البرنامج التدريبي اشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية متخصصة في مهارات قيادة الدراجات النارية والتعامل مع مختلف الظروف الميدانية، إلى جانب تدريبات ركزت على تعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى الاستجابة السريعة، وتنمية قدرات المنتسبين في التعامل مع الحالات الأمنية المختلفة. وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات اجتياز الدورة.