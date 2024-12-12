طقس الإمارات غداً.. فرصة لسقوط الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي وغائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر وبعض المناطق الشرقية، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشان حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:54 والمد الثاني عند الساعة 00:31 و

الجزر الأول عند الساعة 17:59، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 21:01 والمد الثاني عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 02:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 85 45

دبي 28 18 80 45

الشارقة 28 16 80 45

عجمان 27 19 80 50

ام القيوين 27 16 85 55

رأس الخيمة 27 17 85 45

الفجيرة 26 19 80 50

العـين 26 18 85 30

ليوا 27 15 80 25

الرويس 26 18 85 25

السلع 26 18 85 30

دلـمـا 26 21 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 25 22 80 60

أبو موسى 25 23 80 60