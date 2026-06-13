أبوظبي توسّع شراكاتها مع الصين في مجال المياه والطاقة والبنية التحتية

أكدت دائرة الطاقة في أبوظبي، في ختام زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، التزامها بتوسيع شراكاتها الدولية مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، بما يدعم تطوير أنظمة أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية، ويسهم في تسريع تبني التكنولوجيا، وتحويل الابتكار إلى مشاريع عملية ذات أثر اقتصادي وتنموي طويل الأمد.

جاءت الزيارة في إطار رؤية أبوظبي الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية المتقدمة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار مع الشركاء الدوليين في القطاعات الحيوية التي ستشكل ملامح الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.

وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «إن المرونة لم تعد خياراً تشغيلياً، بل أصبحت ميزة تنافسية للدول، فمستقبل المياه والطاقة لا يُقاس فقط بقدرتنا على الإنتاج، وإنما بقدرتنا على الاستمرار والتكيف والاستجابة للمتغيرات مهما كانت الظروف».

وأضاف أن أبوظبي تمتلك اليوم واحدة من أكثر منظومات المياه والطاقة تطوراً وموثوقية على مستوى العالم، ونسعى من خلال هذه الشراكات إلى تسريع تبني التقنيات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير حلول جديدة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، وتعزز جاهزية الإمارة للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن أبوظبي لا تكتفي بتبني أفضل الممارسات العالمية، بل تعمل على تطوير نماذج جديدة يمكن تطبيقها محلياً والانطلاق بها إلى أسواق أخرى حول العالم، مستفيدة من بيئتها التنظيمية المتقدمة، وبنيتها التحتية الموثوقة، وقدرتها على تحويل الأفكار والتقنيات إلى مشاريع قابلة للتوسع والنمو.

وقال معاليه: نؤمن بأن التحديات العالمية تتطلب حلولاً عالمية، وأن الشراكات الفاعلة هي الطريق الأسرع لتطوير تقنيات أكثر تقدماً وقدرة على خدمة المجتمعات ومن خلال تعاوننا مع شركائنا في الصين، نسعى إلى تطوير حلول تبدأ من أبوظبي، ويمكن أن تسهم في دعم مدن وأسواق أخرى حول العالم.

وأوضح أن أبوظبي توفر نموذجاً فريداً يجمع بين الرؤية طويلة المدى، والحوكمة الفاعلة، والبنية التحتية المتقدمة، والقدرة على تنفيذ المشاريع على نطاق واسع، وهو ما يجعلها بيئة مثالية لتطوير واختبار وتوسيع الحلول المستقبلية في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا.

وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «نحن لا نبحث عن حلول للواقع الحالي فقط، بل نعمل مع شركائنا حول العالم على تصميم أنظمة المستقبل. أبوظبي تمتلك الرؤية والطموح والبيئة الممكنة، وشركاؤنا يمتلكون الخبرات والتقنيات، وعندما يجتمع الطرفان يمكننا بناء نماذج جديدة للمرونة والنمو والازدهار يستفيد منها العالم بأسره».

وخلال الزيارة، عقد وفد دائرة الطاقة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الصينية الرائدة والمؤسسات البحثية المتخصصة في مجالات تقنيات المياه، وتخزين الطاقة، والتقنيات الصناعية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأتمتة.