افتتاح حديقة الريف.. إضافة ترفيهية جديدة في العين

أنجزت بلدية مدينة العين مشروع حديقة الريف الواقعة على شارع أبو أسيرة بن الحارث بمنطقة الريف، على مساحة إجمالية تبلغ 119 ألفاً و73 متراً مربعاً، لتشكل إضافة نوعية للحدائق العامة والمرافق المجتمعية في المدينة.

وأوضح المهندس صالح العرياني، مدير إدارة تنفيذ المشاريع في بلدية مدينة العين، أن الحديقة تضم باقة متكاملة من الملاعب والمرافق الترفيهية التي تلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة؛ حيث تم توفير أربعة ملاعب رياضية تشمل ملعبين متعددي الاستخدامات، وملعباً لكرة قدم، وآخر للكرة الطائرة، إلى جانب منطقتي ألعاب مخصصتين للأطفال، وسبع مناطق للياقة البدنية، بما يعزز نمط الحياة الصحي.

وقال إن الحديقة تضم أيضاً مضماراً للدراجات مخصصاً للأطفال وآخر للبالغين، ومضماراً للمشي بطول 1.4 كيلومتر، إضافة إلى مسرح لاستضافة الفعاليات المجتمعية، و10 جلسات مظللة، وتوفر بيئة مناسبة للعائلات والزوار، علاوة على تجهيزها بمركز استقبال ومقهى، ودورات مياه، ومصلى، بما يضمن راحة الزوار وسلامتهم.