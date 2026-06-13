«في حب مدينتنا» تعزز الوعي بصون بيئة أبوظبي

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية توعوية بعنوان «في حب مدينتنا» بمنطقة قرن يافور، بالتعاون مع سلطة السكن العمالي، والمركز الطبي الوطني الجديد، وجراند للهدايا، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي مع فئة العمال، وترسيخ الوعي بأهمية دورهم الفاعل في دعم أهداف البلدية، والحفاظ على المظهر الحضاري العام.

جاءت الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، وتأكيداً لأهمية تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة والمرافق العامة، بما ينسجم مع جهود بلدية مدينة أبوظبي في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول، يشارك جميع أفراده في حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة.

وتضمنت الفعالية تقديم ورشة توعوية للعمال حول أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحيحة التي تسهم في الحفاظ على المظهر العام، إلى جانب التعريف بأنواع المخالفات الأكثر تكراراً، وشرح آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة وجودة الحياة داخل السكنات العمالية وخارجها.

كما شهدت الفعالية تنظيم ورشة بيئية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ركزت على أهمية حماية البيئة، وترشيد الممارسات اليومية، وتعزيز الوعي بالسلوكيات التي تسهم في الحد من التشوهات البصرية والمحافظة على المرافق العامة والمناطق السكنية.