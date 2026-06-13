«درب» مجانية الاثنين باستثناء القرم وغنتوت

أعلنت كيو موبيليتي عن مواعيد تطبيق رسوم «درب» و«مواقف» خلال عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل وتنظيم الحركة المرورية خلال فترة العطلة.

وأوضحت الشركة أن رسوم بوابات درب للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان والسعديات، ستكون مجانية يوم الاثنين 15 الجاري، على أن يُستأنف احتساب الرسوم ابتداء من يوم الثلاثاء 16 الجاري وفق المواعيد المعتمدة. وتستمر التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم 4 د.إ. لكل عبور.

كما أعلنت كيو موبيليتي أن المواقف العامة في إمارة أبوظبي، باستثناء المواقف الطابقية العامة، ستكون مجانية يوم الاثنين 15 يونيو الجاري، على أن يُستأنف تطبيق رسوم المواقف اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 الجاري وفق المواعيد والرسوم المعتمدة. ويستمر تطبيق رسوم مواقف المباني الطابقية العامة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وفق الرسوم الاعتيادية لها.

أما فيما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين في أبوظبي والعين، أفادت الشركة أنها ستكون مغلقة يوم الاثنين، على أن يُستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الثلاثاء وفق ساعات العمل المعتادة.

كما أكدت استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، تطبيق «درب» ومنصة «تم».