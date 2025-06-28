شرطة أبوظبي تناقش استراتيجيتها لصدارة الإمارة ضمن المدن الأكثر أماناً عالمياً

ناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تطوير الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي 2026–2030، وفق التوجهات الحكومية، وتعزيزاً لصدارة أبوظبي ضمن المدن الأكثر أماناً عالمياً، وذلك ضمن ملتقى نظمه قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، بعنوان «مجلس أبوظبي – المجتمع الأكثر أماناً عالمياً»، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

واطلع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، على تحديثات الخطة الاستراتيجية، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة، وفقاً لأولوياتها الحالية، ضمن رؤية إمارة أبوظبي للحفاظ على الصدارة العالمية، بكونها أكثر مدن العالم أماناً.

وأكد على أهمية الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة المتميزة، ورؤيتها الطموحة لضمان استدامة المنجزات، وتعزيز كفاءة القدرات المؤسسية، ورفع جاهزية الفرق الشرطية، ضمن السعي المتواصل لاستدامة الريادة في الأمن والأمان، وبث الطمأنينة في المجتمع.

وناقش الملتقى، بحضور مديري القطاعات الشرطية ونوابهم، وبمشاركات متميزة من القيادات الشرطية والمختصين في مجال التخطيط الاستراتيجي من مختلف القطاعات، محاور متنوعة، لضمان انسجام الخطة الجديدة مع أولويات الحكومة في إمارة أبوظبي، بالتركيز على بناء الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات.