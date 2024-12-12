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شرطة أبوظبي تكرّم 80 موهوباً

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البيان

أبوظبي
خلال التكريم
البيان
خلال التكريم

احتفل قطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتكريم 80 موهوباً من المنتسبين تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم ذات الأثر في القيادة، وشمل التكريم الموهوبين منذ تأسيس المركز، وذلك حسب المجالات المعتمدة بمركز إدارة المواهب.

وأكد اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية دور المركز المهم في استكشاف ورعاية الموهوبين عبر إعداد برامج تأهيلية متخصصة لتنمية واستثمار المواهب، والاستفادة منها في تحقيق رؤية ورسالة شرطة أبوظبي السباقة في دعم الموهوبين وتوفير البيئة الملائمة لموهوبيها لإطلاق طاقاتهم واستثمارها.

وقال العميد علي محمد الزعابي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية، إن المركز نجح في تحقيق التطلعات في استكشاف وحصر المواهب الداخلية، ومواءمة المواهب المتوفرة مع احتياجات شرطة أبوظبي، وقياس المواهب الموجودة وإخضاعهم لمجموعة من الاختبارات والمقاييس بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.