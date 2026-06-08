أحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح العلماء والتميمي والصوالح ومجرن

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية.

والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالرحيم سلطان العلماء في دبي أمس، بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة جمال محمد التميمي.وهنأ سموهم ، العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، حفل الاستقبال الذي أقامه أمس في دبي، مروان أحمد الصوالح بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة عمر بن أحمد بن الشيخ مجرن.وهنأ سموهم العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.