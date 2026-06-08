تدريب تخصصي لمجندي الخدمة الوطنية

اطلع العميد جاسم محمد الهرمودي، نائب مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، على سير برنامج التدريب التخصصي لمجندي الخدمة الوطنية الدفعة «24» في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وذلك ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأمنية.

وكان في استقباله العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، وعدد من الضباط، واستمع إلى شرح حول الخطط التدريبية والمناهج المعتمدة، وما تتضمنه من محاضرات تخصصية وتدريبات عملية ومهارات ميدانية وعسكرية، تسهم في تعزيز جاهزية المجندين وصقل قدراتهم.

بما يحقق أهداف برنامج الخدمة الوطنية في ترسيخ القيم الوطنية وتنمية المهارات القيادية ورفع كفاءة العنصر البشري.واطلع على مرافق التدريب والتجهيزات الحديثة المستخدمة في العملية التدريبية، إلى جانب البرامج التخصصية التي تعتمد على توظيف التقنيات المتقدمة والأنظمة الذكية في دعم منظومة التدريب والتأهيل، بما يواكب التطورات الحديثة في العمل الشرطي والأمني.

وأشاد بالمستوى المتميز للمجندين وما أظهروه من التزام وانضباط وجدية في تنفيذ البرامج التدريبية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير المهارات العسكرية والمهنية والاستفادة من المعارف والخبرات المكتسبة، بما يعزز جاهزيتهم وقدرتهم على تحمّل المسؤولية وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار، وحث المجندين على المثابرة والاجتهاد والحرص على تنمية قدراتهم في مختلف المجالات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والوطنية.