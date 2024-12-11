طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً و احتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر نهاراً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها شمالية شرقية - جنوبية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 23:18 و الجزر الأول عند الساعة 17:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:15.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:07 والمد الثاني عند الساعة 06:37، و الجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 16 85 30

دبي 28 17 75 30

الشارقة 28 18 85 30

عجمان 27 18 70 20

ام القيوين 26 17 80 30

رأس الخيمة 27 17 60 30

الفجيرة 26 18 65 35

العـين 26 15 60 25

ليوا 27 16 95 30

الرويس 28 18 90 45

السلع 26 18 95 55

دلـمـا 25 20 85 60

طنب الكبرى 24 22 70 45

طنب الصغرى 24 22 70 45

أبو موسى 25 23 75 50







