5000 شجرة جديدةفي المماشي والممرات بأبوظبي

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً متكاملاً لتشجير المماشي والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، يرسّخ مفاهيم الراحة الحضرية والبيئة الصحية للسكان والزوار.

ويعزز المظهر الجمالي العام.وتواصل البلدية تنفيذ مراحل مشروعها النوعي، الذي يرمي إلى توسيع الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الجمالي، من خلال العمل على زراعة 5000 شجرة خلال 2026 في المماشي والممرات بجزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، بعدما أنجزت زراعة أكثر من 2000 شجرة في 2025، لتوفير بيئة حضرية متكاملة.يأتي المشروع انسجاماً مع رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تطوير بنية تحتية خضراء، تدعم رفاه المجتمع وتواكب تطلعات المدينة العصرية.

وأكد المهندس ماجد عبدالكثيري، المدير التنفيذي لقطاع التشغيل والصيانة في بلدية مدينة أبوظبي، أن هذا المشروع يأتي ترجمة لالتزام البلدية بتطوير بنية تحتية حضرية مستدامة ترتكز على تعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن توسيع الرقعة الخضراء يعد إحدى الركائز الرئيسية في بناء مدينة أكثر مرونة وجاذبية، تلبي تطلعات المجتمع وتواكب طموحات إمارة أبوظبي المستقبلية.