بدء تفعيل النظام الذكيفي المواقف الطابقية بأبوظبي

أعلنت «كيو موبيليتي» عن بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في مباني المواقف الطابقية العامة في أبوظبي، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل.

ويتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في «درب».وتم تفعيل النظام الجديد في مباني المواقف الطابقية العامة داخل جزيرة أبوظبي، وتشمل مبنى المواقف الطابقية العامة رقم 1 (بقطاع شرق 01-3)، ويضم 394 موقفاً؛ ومبنى المواقف الطابقية رقم 5 (بقطاع 02-3)، ويضم 265 موقفاً.كما تم تطبيق النظام في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد (1446 موقفاً) ليشمل:

القطاع ME9، والقطاع ME10، والقطاع ME12.تعتمد الخدمة الجديدة على منظومة تقنية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات.

وبدء مدة الوقوف تلقائياً عند دخولها، ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة «درب» عند مغادرة المركبة، دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع أو مسح رموز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراءات يدوية، بما يوفر تجربة ذكية ومتكاملة وبلا جهد للمستخدمين. وستُطبّق رسوم قدرها درهمان (2 د.إ) للساعة الواحدة وبحد أقصى 15 د.إ لمدة 24 ساعة، وذلك على مدار الساعة طول أيام السنة.