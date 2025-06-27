«أبوظبي للتنمية» يمول توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات بـ 752 مليوناً

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، توقيع اتفاقية تمويل مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي؛ لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة دولة الإمارات بقيمة 752 مليون درهم «205 ملايين دولار أمريكي».

وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقّع الاتفاقية كلاً من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمهندس أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وذلك في مقر الصندوق بأبوظبي، بحضور المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، عضو مجلس إدارة هيئة الربط، والدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة - أبوظبي، عضو مجلس إدارة هيئة الربط، وعدد من المسؤولين من الجانبين.