شرطة أبوظبي تطلق حملة «شتاؤنا آمن وممتع»

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي النسخة السابعة من حملتها التوعوية «شتاؤنا آمن وممتع» وتستمر شهرين بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التوعية الوقائية للجمهور خلال فصل الشتاء والتقيد بالقوانين والأنظمة التي وضعت من أجل سلامتهم وسلامة الجميع.

وتستهدف الحملة فئات المجتمع كافة وتركز على التوعية عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للشركاء، من خلال نشر أخبار صحفية، ولقاءات تلفزيونية وإذاعية تتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية في الميدان وعمل مجالس تستضيف مختصين في هذا المجال إلى جانب التوعية بحوادث الاختناق والحرائق الناتجة عن وسائل التدفئة.

وتركز الحملة على عدة محاور منها تعزيز الأمن والأمان والإيجابية في المناطق البرية والمحافظة على سلامة الجمهور والابتعاد عن السلوكيات السلبية الخطرة والضجيج وتوعية الأسر بالالتزام بالتدابير الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من المباني السكنية .