مدير عام "وام" ووكيل وزارة الإعلام الكويتي يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي

بحث سعادة محمد الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم، سُبل تعزيز أواصر التعاون الإعلامي، مع عادل عويد المشعان، الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية ووكيل قطاع الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام بدولة الكويت الشقيقة.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر "وام" بأبوظبي، استكشاف آفاق جديدة لتطوير مبادرات مشتركة تخدم الرؤية الإعلامية للبلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإعلامية الرائدة بما يعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز العمل الإعلامي المشترك بما يعكس مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين من خلال تطوير محتوى إعلامي مشترك يجسد الإنجازات والمبادرات الوطنية.

وأكد الجانبان على الدور المحوري لوكالات الأنباء الوطنية في توثيق وتعزيز الروابط المشتركة بين الشعوب والمجتمعات ونقل الإنجازات الحضارية والتنموية والإنسانية التي يشهدها البلدان الشقيقان إلى العالم، من خلال محتوى إعلامي أكثر تطوراً وتأثيراً.