"البيان" تهنئ محمد الحمادي بتعينه مديراً عاماً لـوكالة أنباء الإمارات





عُين الكاتب الصحفي محمد إبراهيم الحمادي مديراً عاماً لوكالة أنباء الإمارات "وام". ويعد الحمادي من الشخصيات المواطنة البارزة في مجال الإعلام، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً.

وشغل الحمادي مناصب رفيعة منها، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، وصحيفة الرؤية، ورئيس تحرير النسخة العربية من مجلة ناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة إلى ذلك هو رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية في جنيف.

وبهذه المناسبة تتقدم صحيفة "البيان" بأحر التهاني والتبريكات، للزميل محمد الحمادي، وتتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.