أول تجربة لتوصيل الطرود بطائرة درون في أبوظبي

أجرت شركة "لود" المتخصصة في تكنولوجيا الطيران المتقدمة وتطوير طائرات الدرون، بالتعاون مع "7X"، المجموعة الاستثمارية القابضة المتخصصة في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والمالكة لشركة "إي أم أكس" للنقل اللوجستي، أول رحلة تجريبية لتوصيل الطرود السريعة باستخدام طائرات درون في أبوظبي، ما يُشكّل نقلة نوعية في مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

وتهدف هذه الرحلة التجريبية، التي تندرج ضمن استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وتحظى بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى تطوير واعتماد حلول التنقل الذكي والمتكامل في إمارة أبوظبي. وتمت التجربة بإشراف الهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل، وأُقيمت تحت مظلة مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، في إطار الجهود الهادفة إلى دعم الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى توطين إنتاج الأنظمة الذكية وذاتية الحركة، ومواصلة تطوير البنية التحتية الذكية في هذا المجال، وتوسيع نطاق استخدام حلول التنقل الجوي الذكي، وتطوير اللوائح التنظيمية المستقبلية للقطاع، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للابتكار وصناعات التقنيات المستقبلية.

وقال عمران مالك، مدير مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تعكس هذه الرحلة التجريبية مستوى التقدُّم الذي تحققه إمارة أبوظبي في تبنّي الحلول الذكية والمستدامة، وتؤكِّد على نجاح الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة الابتكار، ودعم تطوير منظومة اقتصادية متقدمة وبنية تحتية ذكية ومستدامة. ونفخر في مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم المبادرات التي توظف أحدث التقنيات في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة العاصمة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال في صناعات المستقبل".

وتم إجراء الرحلة التجريبية في مدينة خليفة، حيث قامت طائرة الدرون، المزوّدة برافعة آلية، بنقل طرد من مكتب بريد محلي إلى نقطة تسليم محددة باستخدام نظام ملاحة متقدِّم.

ومن جانبه، قال حميد صابر الهاملي، مدير إدارة النقل الجوي في مركز النقل المتكامل: "يُعدّ ضمان سلامة وأمن المجال الجوي من أولويات مركز النقل المتكامل، ونعمل باستمرار على تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم إدماج طائرات الدرون في منظومة النقل بشكل آمن وفعّال. وتُجسِّد هذه التجربة ثمرة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وخطوة عملية نحو مستقبل التنقل الجوي الذكي في إمارة أبوظبي. كما نحرص على توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تواكب الابتكار، وتُسهم في تمكين الحلول التكنولوجية الجديدة، بما يعزز من تنافسية الإمارة ويُرسّخ مكانتها كمركز عالمي للتنقل المستدام والتقنيات المستقبلية".

ومن جهته، صرّح راشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة "لود": "تُضيف طائرات الدرون ذاتية القيادة بُعداً جديداً لشبكات التوصيل الحضرية، إذ تُتيح للمشغِّل الواحد إدارة عدة عمليات توصيل في الوقت نفسه، ما يُعزز كفاءة الأداء وقابلية التوسع في تطبيق هذه التقنيات، إضافة إلى سرعة الاستجابة لمتطلبات سلاسل الخدمات اللوجستية. ونحن فخورون بالتعاون مع شركائنا في مكتب أبوظبي للاستثمار، و«7X»، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز النقل المتكامل ؛ بهدف المضي قُدماً في توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات المتطوّرة على مستوى الدولة".

ومن جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ"7X": "تُمثِّل هذه التجربة خطوة نوعية نحو خدمات وحلول لوجستية أكثر ذكاءً ومرونةً، وتعكس التزامنا المشترك مع شركائنا من القطاعين العام والخاص بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة الأداء وسرعة الوصول. ونرى في هذه المبادرة استكمالاً لتطوير البنية التحتية الحالية لشركة «إي أم أكس»، حيث ستُسهم في تعزيز شبكتها الواسعة وقدرتها على الوصول إلى المزيد من المواقع بسرعة وكفاءة أعلى، ضمن خطوة متقدمة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية في عالم سريع النمو والتطور".

وفي تجسيد للشراكة بين القطاع الخاص والجهات التنظيمية لتطوير الأنظمة، وضمان الامتثال للمعايير والإجراءات المتبعة، ودعم التوسُّع المستقبلي في مجال النقل الجوي الذكي ذاتي القيادة، تواصل كلٌّ من "لود" و"7X" التعاون مع الجهات التنظيمية والشركاء المعنيين في القطاع لتطوير الإجراءات، وضمان الامتثال للوائح التنظيمية، وجمع البيانات التشغيلية اللازمة، لدعم التوسع المستقبلي في تطبيق هذه التقنية على مستوى الدولة.

وتأتي هذه التجربة كمرحلة تمهيدية ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات اللوجستية المعتمِدة على طائرات الدرون في مختلف مناطق أبوظبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال النقل الجوي الذكي على مستوى المنطقة.