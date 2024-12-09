تخريج 6111 عضواً من «كلّنا شرطة» بأبوظبي

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من منظومة «كلنا شرطة» وبلغ عدد الخريجين 6111 من المواطنين والمقيمين، وأقيم الحفل على مسرح الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف الخامس من ديسمبر سنوياً، وتسلمت سمو الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان العضوية الفخرية رقم VIP2012 لمنظومة «كلنا شرطة» وتم تكريمها لانضمامها إلى المنظومة.

وهنأ معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، الخريجين مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على صقل مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من أداء واجباتهم على الوجه الأكمل كشركاء استراتيجيين. وأشاد بجهود أعضاء «كلنا شرطة» المتميزة وتحليهم العالي بالمسؤولية لتحقيق أهداف المنظومة والتي نجحت منذ إطلاقها في تعميق الوعي الأمني لدى المشاركين دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي.