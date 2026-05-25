«المفتش الصغير» يعزز وعي النشء بالمظهر العام في أبوظبي

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية توعوية عنوانها «المفتش الصغير» في عدد من المواقع، شملت حديقة الباهية، وساحة السميح، ومدرسة الفتح في بني ياس، وحديقة الشوامخ، بمشاركة طلبة المدارس، وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز وعي النشء بأهمية الحفاظ على المظهر العام والحد من المشوهات البصرية، إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية تجاه المرافق العامة.

وتضمنت الأنشطة تعريف الطلبة بدور المفتش البلدي بأسلوب مبسط، إلى جانب جولات ميدانية داخل الحدائق للتعرّف إلى السلوكيات التي تؤثر في المرافق العامة والمشهد الحضري.

كما اشتملت على ورش تفاعلية أبرزها التعلم عبر المجسمات لتعزيز فهم المرافق العامة، وورشة «ألوان بلا تشويه» لتوجيه الأطفال نحو الفن الإيجابي، إضافة إلى أنشطة في إعادة التدوير لتحويل المخلفات إلى أعمال مفيدة.

وفي حديقة الشوامخ، نُفذت جولة توعوية ونشاط لجمع النفايات لتعزيز روح العمل الجماعي، إلى جانب مواد تثقيفية حول الاستخدام المسؤول للمرافق العامة.