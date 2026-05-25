شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج دورة المرشحين الجامعيين الأولى

احتفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة المرشحين الجامعيين الأولى من إدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بعد تخرجهم في جامعة زايد العسكرية وإتمامهم متطلبات التأهيل والتدريب والتحاقهم بالعمل في شرطة أبوظبي.

وأكد العميد علي محمد الزعابي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية، أن الخريجين اكتسبوا خلال الدورة مهارات ومعارف تخصصية متقدمة في مجالات العمل الشرطي والأمني، من خلال البرامج التدريبية والتطبيقات العملية والميدانية التي أسهمت في صقل قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للتعامل بكفاءة مع التحديات الأمنية والمستجدات الحديثة في العمل الشرطي.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أفضل البرامج التدريبية والأكاديمية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر شرطية مؤهلة تمتلك الكفاءة والاحترافية والجاهزية للقيام بمهامها بكفاءة واقتدار، ودعم منظومة الأمن والأمان وترسيخ جودة الحياة في المجتمع.

وأكد أن الكفاءات الوطنية الشابة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الريادة التي تشهدها شرطة أبوظبي، وداعماً رئيسياً لاستدامة الأمن والاستقرار وتعزيز الريادة المؤسسية.