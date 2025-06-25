سناء سهيل: الاهتمام ببيئة العمل يدعم تحقيق إنجازات استثنائية وغير مسبوقة

فازت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بجائزة «أماكن العمل الملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، مؤخراً لتُصنّف بذلك ضمن أفضل الجهات في المنطقة التي تتبنى نهجاً يضع الإنسان في صميم أولوياتها.

حيث تُمنح هذه الجائزة من قبل مجموعة «أماكن العمل الملهمة» تكريماً للمؤسسات الرائدة التي تُعزّز جهودها لترسيخ ثقافات عمل شاملة، وهادفة، ومحفّزة.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة مدير عام الهيئة، أن فوز الهيئة بهذه الجائزة «يُمثل لحظة فخر واعتزاز لفريق عمل الهيئة، ويُذكّرنا بأن إعداد بيئة عمل بنفس القدر من الاهتمام والإبداع اللذين نوليهما لتنمية وتعزيز الطفولة المبكرة، سيُمكّننا حتماً من تحقيق إنجازات استثنائية وغير مسبوقة».

وتمّ اختيار الهيئة من بين نخبة من المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نالت الجائزة تقديراً لالتزامها بتوفير بيئة عمل محفّزة تدعم تطوّر وتمكين الكفاءات.

وقالت معاليها: «تُمثل هذه الجائزة انعكاساً للإلهام الذي نستمده يومياً من الأطفال الذين نعمل من أجلهم، والذين كان لإبداعهم وخيالهم ومرونتهم الأثر الأكبر في تشكيل رؤيتنا وتوجيه جهودنا لبناء بيئة عمل ملهمة ومحفّزة. ونحن ملتزمون دائماً بترسيخ ثقافة عمل تواكب الشغف والفضول والقوة عند الصّغار».

مبادرات ملهمة

ومن المبادرات التي أصبحت جزءاً من ثقافة مكان العمل، وألهمت عدداً من الجهات الأخرى في أبوظبي لتبنّيها؛ أيام الجمعة الخالية من الاجتماعات، وأيام الاستكشاف، وسياسة حظر التواصل المتعلق بالعمل بعد ساعات العمل وخلال عطلات نهاية الأسبوع، إلا في حالات الضرورة القصوى.

وتزود الهيئة كل موظف جديد بدليل إرشادي حول ثقافة العمل، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية، إضافة إلى إعداد تجربته ورحلته المهنية بعناية فائقة من مرحلة التوظيف وحتى آخر يوم عمل له.