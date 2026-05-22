إعادة جدولة المنتدى العالمي لفهم المخاطر

أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي «ADCMC»، بالتنسيق مع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي «GFDRR» التابع لمجموعة البنك الدولي، عن إعادة جدولة النسخة التاسعة من «المنتدى العالمي لفهم المخاطر» ليُقام في الفترة ما بين 10 و14 مايو 2027 في أبوظبي.

ويأتي هذا القرار حرصاً على ضمان الجاهزية التشغيلية الشاملة، وبهدف تقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة الحدث الذي يُستضاف لأول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة كمنصة عالمية رفيعة تجمع نخبة صُنّاع القرار والخبراء.يُذكر أن «المنتدى العالمي لفهم المخاطر» يُعد المنصة الدولية الأبرز التي تجمع أكثر من 1500 من صُنّاع القرار والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، لمناقشة سُبل فهم المخاطر المتزايدة وتعزيز المرونة المجتمعية والمؤسسية عبر الحلول المبتكرة والتعاون العابر للحدود. وستحتضن فعاليات المنتدى في موعدها الجديد «شركة أبوظبي الوطنية للمعارض - أدنيك»، متضمنة جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية.