هزاع بن زايد يزور محمد أحمد المحمود في مجلسه بالعين

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، محمد أحمد المحمود في مجلسه بمنطقة الطوية في العين، حيث تبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس متانة الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن.

اهتمام

ورحّب المحمود وأفراد أسرته وجميع الحضور بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، التي تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للتواصل مع أبناء الوطن والاطمئنان على أحوالهم.

وتندرج هذه الزيارة ضمن اللقاءات الدورية التي يحرص سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على عقدها مع المواطنين في منطقة العين، لمتابعة شؤونهم والاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم. رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.