«آيسنار 2026» يناقش دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل منظومات الأمن الوطني

تنطلق أعمال منتدى أمن الذكاء الاصطناعي (AI Security Hub) للمرة الأولى ضمن فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، الذي يُقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري وتنظمه مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ويشكّل المنتدى منصة استراتيجية رفيعة المستوى تُعنى بمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل منظومات الأمن الوطني الأمنة والموثوقة، وتعزيز الجاهزية في مواجهة التهديدات المتطورة.

وفي ظل تزايد الطلب العالمي على دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات الأمن، ليس فقط كأداة تقنية، بل كعامل تمكين استراتيجي يعيد تعريف الأمن الوطني ودرء المخاطر، ويدعم بناء أنظمة أمنية قائمة على البيانات والذكاء التنبؤي، يجمع المنتدى نخبة من صُنّاع القرار، وقادة الجهات الأمنية، وخبراء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومزوّدي التكنولوجيا، لمناقشة التأثيرات الواقعية للذكاء الاصطناعي على الأمن الوطني، ومجالات الأمن السيبراني، والدفاع، وإنفاذ القانون، وحماية البنية التحتية الحيوية.

ويسهم منتدى أمن الذكاء الاصطناعي في تعزيز المفاهيم العالمية حول الأمن الوطني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والمدن الذكية، والنقل، والبنية التحتية، بما يرفع من قدرة الدول على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة لها بكفاءة عالية.

ومن المقرر أن يستضيف المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى، والجلسات النقاشية، والكلمات الرئيسية، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والخبراء ورواد الأعمال من مقدمي الحلول الذكية والخدمات التقنيةاً.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة: «يشكّل منتدى أمن الذكاء الاصطناعي إضافة نوعية إلى «آيسنار 2026»، ويوفّر منصة ديناميكية لمناقشة الاستخدامات الآمنة والمسؤولة للتقنيات الحديثة في دعم الأمن الوطني، حيث تبرز مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي واستخداماته في مختلف القطاعات، أهمية تطوير أطر متكاملة تجمع بين الابتكار والحوكمة، بما يضمن تعزيز منظومات الأمن الوطني ودرء المخاطر، وحماية المجتمعات وتأمين الدول في ظل التحديات المتغيرة».

من جانبه، أوضح حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يمثّل إطلاق منتدى أمن الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات معرض آيسنار 2026 خطوة استراتيجية تعكس المكانة العالمية لإمارة أبوظبي في تنظيم فعاليات مؤثرة، تواكب التحولات المتسارعة في مشهد الأمن العالمي».