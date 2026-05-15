ضبط 1.4 كيلوغرام كوكايين في أحشاء مسافر

أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب مادة الكوكايين داخل أحشاء أحد المسافرين أثناء دخوله إلى دولة الإمارات عبر مطار زايد الدولي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتعزيز أمن المنافذ الجوية وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات والمواد المحظورة، من خلال منظومة تفتيش جمركي متقدمة تعتمد على الكفاءة البشرية العالية والتحليل الاستباقي للمخاطر.

فقد تمكنت فرق التفتيش الجمركي بمطار زايد الدولي من رصد مؤشرات اشتباه دقيقة على أحد المسافرين من جنسية إحدى الدول الأفريقية أثناء قدومه إلى الدولة، بما يعكس الاحترافية العالية واليقظة الأمنية لمفتشي الجمارك في مجال الاشتباه والتحليل والتقييم الميداني، وبناءً عليه، تم إخضاع المسافر لإجراءات تفتيش متقدمة وتحويله إلى المستشفى للتأكد من الاشتباه.

وأثبتت الفحوصات اللازمة وجود أجسام غريبة داخل أحشاء المسافر، حيث أسفرت العملية عن استخراج عدد 100 كبسولة تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة، بوزن إجمالي بلغ 1418 غراماً، ليتم على الفور استكمال محضر الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة أن هذه العملية النوعية تعكس الكفاءة العالية التي يتمتع بها ضباط التفتيش الجمركي، وما يمتلكونه من خبرات ميدانية وقدرات متقدمة في تحليل السلوكيات واكتشاف أساليب التهريب المستحدثة.

وأشاد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بمستوى التكامل بين فرق العمل ومنظومات التحليل والاستهداف، بما يعزز القدرة على التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة بكفاءة واحترافية عالية، كما أكد الجهاز جاهزيته واستعداده لحماية المجتمع وتعزيز أمن الدولة والتصدي لآفة المخدرات التي تستهدف دولة الإمارات بأساليب عابرة للحدود.