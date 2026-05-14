«زايد لأصحاب الهمم» تعزز خدمات علاج وتأهيل منتسبيها

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مع مراكز كيدز هارت الطبية ومركز القلب الطبي، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك وتعزيز منظومة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة لأصحاب الهمم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودعم اندماجهم في المجتمع وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج مشتركة في مجالات التقييم والتشخيص المبكر، والتأهيل العلاجي المتخصص، والإرشاد النفسي والدعم الاجتماعي والسلوكي، إضافة إلى التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات العلمية والمهنية بين الجانبين، بما يعزز التكامل بين الخدمات الصحية والاجتماعية.

وتشمل مجالات التعاون، تدريب الكوادر على لغة الإشارة وآليات التعامل مع أصحاب الهمم، ودعوة المراكز الطبية للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة، إلى جانب دعم تسويق منتجات أصحاب الهمم وتوفير خدمات الطباعة بطريقة برايل.

وستقدم مراكز كيدز هارت منظومة متكاملة للتقييم والتشخيص المبكر للأطفال، وخدمات التأهيل العلاجي المتخصصة في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن الاتفاقية تجسد التزام الهيئة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الطبية الرائدة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم، وتوسيع نطاق التدخل المبكر والتأهيل المتخصص والدعم النفسي.