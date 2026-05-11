انطلاق أسبوع المال العالمي 2026 في أبوطبي

انطلقت الاثنين في أبوظبي فعاليات أسبوع المال العالمي، بدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتهدف إلى تعزيز أهمية التثقيف المالي لدى الشباب. وتقام نسخة هذا العام خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو تحت شعار «حوارات المال الذكية»، لتشجيع النقاشات المفتوحة حول إدارة الأموال، والادخار، والاستثمار، والتخطيط المالي. وتستند مبادرات هذا العام إلى النجاح الذي حققته نسخة دولة الإمارات لعام 2025، من خلال التفاعل مع نحو 150 ألف شخص على مستوى الدولة.

وأعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن شراكة مع «زود»، بهدف تعزيز الثقافة المالية ودعم الشباب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً. وجاء الإعلان عن الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم خلال الفعالية في قاعة التداول التابعة للسوق، حيث ستدعم الاتفاقية إطلاق وتنظيم مبادرات تعليمية وتوعوية بالتزامن مع أسبوع المال العالمي 2026.

وانطلقت الفعالية بقرع جرس التداول، وشهدت مشاركة 60 طالباً وطالبة في تجربة تعريفية عملية حول الاستثمار وأسواق رأس المال. كما تعرّف المشاركون أيضاً على منصة التداول الافتراضية التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أداة تحاكي ظروف السوق الحقيقية ضمن بيئة آمنة وخالية من المخاطر. وأتاحت هذه التجربة للطلبة فرصة اختبار استراتيجيات استثمارية مختلفة، وفهم آليات التداول بشكل عملي، إلى جانب تنمية معارفهم بالأسواق المالية ضمن تجربة تعليمية تفاعلية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تشكل الثقافة المالية عنصراً أساسياً في تعزيز الوعي بالتخطيط للمستقبل وتشجيع المشاركة المسؤولة في أسواق رأس المال. ومن خلال شراكتنا مع «زود»، نعمل على تزويد الشباب بالمعرفة العملية والخبرات الواقعية التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بثقة أكبر».

وقال مهنا عبيد المهيري، رئيس مجلس إدارة «زود»، المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية: «نعمل انطلاقاً من رؤيتنا بأن الرفاهية المالية تبدأ بالثقة والوعي وإتاحة فرص التعلّم المناسبة. ومن خلال أسبوع المال العالمي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نعمل على توفير فرص تتيح للشباب التفاعل مع المفاهيم المالية بأسلوب عملي وهادف، بما يسهم في تنمية المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة لمستقبلهم».