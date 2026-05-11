الذكاء الاصطناعي يعزز جاهزية شرطة أبوظبي للمستقبل

نظّمت إدارة الاستراتيجية والمستقبل بقطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع مجلس شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي، ورشة عمل بعنوان «وكيل الذكاء الاصطناعي للجاهزية للمستقبل»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة جاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الهادفة إلى تعزيز تبنّي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية.

وأكد العقيد عبيد عبدالله الرميثي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار توجهات شرطة أبوظبي الرامية إلى توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية الاستراتيجية.

من جهة أخرى نظمت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة بشرطة أبوظبي ممثلة بفرع التوعية والتثقيف المروري، منصة تفاعلية في الظفرة مول بمدينة زايد، ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «اعبر بأمان»، بهدف نشر الوعي.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ المبادرات التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات الصحيحة لعبور الطرق.