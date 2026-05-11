كاميرات ذكية لمركبات «أبوظبي للدفاع المدني» لاستجابة وضبط المخالفات

زودت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مركبات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ بكاميرات ذكية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز كفاءة الوصول إلى مواقع الحوادث، ورفع مستوى السلامة المرورية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص زمن الاستجابة من خلال رصد الكثافات المرورية والتحديات الميدانية، واقتراح مسارات بديلة لمركبات الطوارئ بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات والتعامل معها بكفاءة عالية، إلى جانب رفع وعي السائقين بأهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ.

ويرتبط نظام الكاميرات الذكية في مركبات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ بالأنظمة المتقدمة في غرفة العمليات، ما يتيح متابعة حركة المركبات ميدانياً، ودعم اتخاذ القرار السريع، وفتح مسارات طارئة عند الحاجة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة على الطرق ورفع جاهزية منظومة الطوارئ في إمارة أبوظبي.

وأكدت الهيئة أن الكاميرات الذكية المثبتة على مركبات الطوارئ تعمل على رصد وتوثيق التجاوزات التي تعيق حركتها، من خلال تسجيلات مرئية مرتبطة بشكل مباشر بغرفة العمليات.

وأوضحت الهيئة أن عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ يُعد مخالفة مرورية جسيمة، يتم رصدها عبر الكاميرات المثبتة على مركبات الطوارئ، وتترتب عليها غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، وتسجيل 6 نقاط مرورية.