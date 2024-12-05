محمد بن زايد والرئيس السنغالي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" اليوم..فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ بالرئيس السنغالي الذي هنأ سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.. معرباً عن تمنياته للإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.. مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على تنميتها بما يعود بالخير على شعبيهما.

وبحث سموه والرئيس باسيرو دوماي فاي العلاقات الإماراتية ـ السنغالية وسبل توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

كما تناول الجانبان عدداَ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن تعزيز التعاون في المجالات التنموية مع دول القارة الإفريقية ومنها السنغال يمثل أولوية لدولة الإمارات وذلك من منطلق نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب الرئيس السنغالي عن سعادته بزيارته الأولى لدولة الإمارات منذ توليه الرئاسة في بلاده مؤكداً حرصه على مواصلة العمل على دفع التعاون بين بلده ودولة الإمارات مشيداً بتجربتها التنموية الملهمة.

حضر اللقاء..معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وسعادة سعيد حمدان النقبي سفير الدولة لدى السنغال.. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الضيف الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في السنغال.