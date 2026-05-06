هزاع بن زايد: رؤية الإمارات ضمان الأمن المائي للأجيال القادمة

اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، على جهود حماية موارد المياه الجوفية وتعزيز الأمن المائي في منطقة العين، من خلال المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق أحدث حلول وتقنيات الري، وخطط إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض صناعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه وفداً من هيئة البيئة في أبوظبي، برئاسة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، لاستعراض المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية المرتبطة بتعزيز استدامة مخزون المياه الجوفية ورفع جاهزية منظومة الحماية في حالات الطوارئ، وتعزيز أنظمة الرصد الجوفي لحماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث ومختلف التحديات البيئية المحتملة.

التنمية والاستدامة

واطلع سموه على الجهود التي تبذلها هيئة البيئة في أبوظبي وباقي الجهات المعنية في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة الموارد الطبيعية، مؤكداً أهمية تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات المجتمعية لترسيخ ثقافة المسؤولية المائية، وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، بما يتماشى مع رؤية الإمارة ودولة الإمارات في مجال الاستدامة البيئية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الرقابة على استخدامات المياه الجوفية، والحد من ممارسات حفر الآبار غير المرخصة في العزب، بما يسهم في حماية المخزون الجوفي، وضمان الاستخدام المستدام لهذا المورد الحيوي، من خلال حملات رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية حول الآثار السلبية للآبار العشوائية على استدامة الموارد المائية، إضافة إلى تشجيع ممارسات ترشيد الاستهلاك عبر برامج إرشادية وتحفيزية.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز التوجهات المستقبلية للهيئة ضمن استراتيجيتها 2026 ــ 2030، وما تتضمنه من برامج ومشاريع نوعية لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم استدامة النظم البيئية في منطقة العين.

وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء وفد الهيئة عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل لبرامج الهيئة ومشاريعها، مؤكدين التزام الهيئة بمواصلة جهودها لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيال الحاضر والمستقبل.

حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمهندس فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة في أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة.