«تنمية المجتمع في أبوظبي» توعّي حول مبادرة «مديم» وبرنامج «نمو»

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، سلسلة من جلسات التوعية عن مبادرة «مديم»، وبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، خلال مايو الماضي. ‏

وسلطت الجلسات الضوء على أهداف المبادرتين، وأبرز منجزاتهما، وشجعت الشباب والمقبلين على الزواج على تبني هذا النهج، الذي يرسخ الموروث الإماراتي، ويعزز قيم بناء أسرة سعيدة ومستقرة.

وتضمنت الجلسات، التي شارك فيها الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس الدائرة ، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، لقاءات مباشرة مع أفراد المجتمع في أبوظبي، والعين، والظفرة، أجابا خلالها عن استفساراتهم، واستمعا إلى ملاحظاتهم وتجاربهم، لتطوير هذه المبادرات ذات الأثر الاجتماعي المستدام.

وأكدت الدائرة أهمية التواصل المباشر مع المجتمع، والاستفادة من المجالس باعتبارها منصات فعالة لتعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع إلى آراء وتجارب الشباب المستفيدين من خدمات مبادرة «مديم»، التي أسهمت في تمكينهم من بدء حياة زوجية أكثر استقراراً بعيداً عن الضغوط المالية.

وأوضحت الدائرة أنها مستمرة، ضمن عام المجتمع، في التعاون مع شركائها لتطوير البرامج الاجتماعية، التي تلبي تطلعات الشباب والأسرة. ‏وعُقدت الجلسات في المجالس المجتمعية في أبوظبي والعين والظفرة، وبني ياس، والعالية، ومجلس مزيد، ومجلس المسعودي، ومجلس محمد المحمود، ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة.