أبوظبي تطلق حملة عالمية للتوعية بالتوحد

أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعية عالمية، تحت شعار «ابتسم... فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026 بأبوظبي.

وتعتمد الحملة التي تقام تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، على إشراك الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد كسفراء رئيسين، ينقلون تجاربهم وقصصهم الملهمة، في نموذج يعزز التمكين ويقرّب المجتمع من فهم قدراتهم وإمكاناتهم الحقيقية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تتيح للأفراد والمؤسسات الانضمام والمشاركة الفاعلة في نشر الرسالة على نطاق واسع. وتنطلق الحملة من رسالة إنسانية مفادها أن القبول يبدأ بابتسامة، لتتحول إلى حركة مجتمعية عالمية تسعى إلى تعزيز الوعي باضطراب طيف التوحد، وترسيخ قيم التفاعل الإيجابي والاحتواء، وبناء مجتمع أكثر فهماً وشمولاً.

تتضمن الحملة سلسلة من المبادرات والأنشطة التفاعلية، تشمل زيارات ميدانية للمدارس والجامعات، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية على مستوى الدولة، وإنتاج محتوى توعوي رقمي، وإطلاق منصة «أصوات التوحد»، إلى جانب برامج تدريبية وجلسات دعم، بما يسهم في بناء شبكة مجتمعية مستدامة من الداعمين وسفراء التغيير.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن الحملة تمثل ترجمة حقيقية لرسالة تحويل الوعي إلى سلوك يومي بسيط لكنه عميق الأثر، يعزز القبول ويقرّب المسافات بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن إشراك الأشخاص من ذوي التوحد كسفراء للحملة يعكس نهجاً متقدماً في التوعية قائماً على تمكينهم من نقل تجاربهم الحقيقية، بما يعزز فهم المجتمع لقدراتهم ويدعم اندماجهم بشكل أوسع.