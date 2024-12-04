طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياُ أحياناً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة،والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 05:44، والجزر الأول عند الساعة 07:54والجزر الثاني عند الساعة 22:24.

والموج في بحر عمان،خفيف ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:00والمد الثاني عند الساعة **:**،والجزر الأول عند الساعة 18:04والجزر الثاني عند الساعة07:12.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 70 35

دبي 28 19 70 35

الشارقة 27 17 65 30

عجمان 27 19 65 35

ام القيوين 25 18 65 50

رأس الخيمة 27 15 65 30

الفجيرة 27 21 55 30

العـين 27 15 80 15

ليوا 28 14 90 35

الرويس 26 19 95 50

السلع 26 16 95 35

دلـمـا 27 21 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 26 23 60 35

أبو موسى 26 24 65 40









