مؤتمر نخيل التمر يوصي بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية

أوصى المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر بإنشاء منصة دولية موحدة لبيانات نخيل التمر والإنتاج والبحوث والآفات لتطوير أصناف جديدة أكثر تحملاً للجفاف والملوحة ومقاومة للآفات، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية في إدارة مزارع النخيل، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتبادل الخبرات.

وأوصى المؤتمر، في ختام أعماله أمس، برفع كفاءة استخدام المياه عبر أنظمة الري الحديثة والتقنيات الذكية، واستثمار مخلفات النخيل في منتجات ذات قيمة مضافة ضمن الاقتصاد الدائري.وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية دعم الابتكار الصناعي لتطوير منتجات غذائية وصحية جديدة من التمور وتمكين المرأة والشباب في سلاسل قيمة التمور وريادة الأعمال الزراعية.

إضافة إلى إنشاء شبكة بحثية دولية تربط الجامعات والمراكز المتخصصة بنخيل التمر واعتماد معايير استدامة دولية لرفع تنافسية التمور في الأسواق العالمية.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن التوصيات الاستراتيجية الصادرة عن المؤتمر تهدف إلى تطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز استدامته على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ورفعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة، مؤكدة أن هذا النجاح يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دعم الزراعة المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي.