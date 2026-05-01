دورية السعادة تعزز الثقافة المرورية للأطفال

نفّذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، ممثلة بفرع التوعية والتثقيف المروري في منطقة العين، مبادرة مجتمعية توعوية استهدفت الأطفال في الحدائق والأحياء السكنية.

وذلك ضمن جهودها المستمرة لنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، وفي إطار الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن المبادرة في إطار حرص شرطة أبوظبي على حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، ولا سيما فئة الأطفال، وترسيخ الشراكة المجتمعية.

مشيراً إلى أهمية دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وتوجيههم للالتزام بقواعد السلامة المرورية، بما يعزز السلوكيات الإيجابية.وأوضح العقيد جابر سعيدان المنصوري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين، أن المبادرة ركزت على توعية الأطفال بمخاطر اللعب في الطرق العامة وما قد يترتب عليه من حوادث مرورية، مع التأكيد على أهمية استخدام الأماكن المخصصة للعب، وخاصة عند استخدام السكوتر.

وأضاف إن فريق التوعية قدّم الإرشادات بأسلوب مبسط وتفاعلي يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، ما أسهم في إيصال رسائل التوعية بشكل فعّال وتعزيز استيعاب الأطفال للسلوكيات المرورية الآمنة.