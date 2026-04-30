سوق أبوظبي للأوراق المالية يشهد أول طرح أولي بالمنطقة لصندوق استثماري أمريكي

عززت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً لصناديق الاستثمار المتداولة من حيث السيولة، من خلال تنظيم أول فترة طرح أولي في المنطقة لصندوق استثماري متداول مقره الولايات المتحدة، وتلت فترة الطرح إدراج صندوق «كرين شيرز واحد للدخل البديل» (كوين)، ويؤكد هذا الإنجاز التزام السوق المستمر بالابتكار في توسيع الوصول إلى المنتجات الاستثمارية العالمية، وتعزيز سهولة وصول المستثمرين إلى الأسواق. وشهدت فترة الطرح الأولي للصندوق، التي امتدت من 15 إلى 21 أبريل، إقبالاً من مستثمرين ينتمون إلى أكثر من 46 جنسية عبر بوابة المستثمرين الإلكترونية في موقع السوق، ما يعكس طلباً دولياً قوياً ومتنوعاً. ويمثل هذا الإدراج محطة بارزة كونه أول صندوق استثماري متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية يتم إدراجه بشكل مزدوج من الولايات المتحدة، والرابع من بورصة نيويورك ينضم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة في السوق إلى نحو 27 مليار درهم. تم تطوير الصندوق من قبل كرين شيرز وواحد للاستثمار، وبإدراج «كوين» يرتفع عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 23 صندوقاً، ما يعزز الثقة بالبنية التحتية للسوق ومتانة أدائه، كما يعد هذا الإدراج الثاني من نوعه في السوق منذ بدء التطورات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة، وذلك بعد إدراج صندوق كرين شيرز للذكاء الاصطناعي «أجيكس»، بما يعكس قدرة السوق على الحفاظ على زخمه وثقة المستثمرين. ويواصل قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في السوق تحقيق نمو متسارع، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول 155 مليون درهم خلال الربع الأول 2026 بزيادة قدرها 228 % على أساس سنوي. ويتماشى ذلك مع الأداء العام للسوق، الذي اقتربت فيه قيمة التداول الإجمالية من 90 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.5 %. وارتفعت مساهمة المستثمرين المؤسساتيين إلى 78 % من إجمالي قيمة التداول، فيما شكل المستثمرون الأجانب نسبة 47.5 %، مع تجاوز قيمة تداولاتهم 85 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 22 %، ما يعكس قوة الحضور والاستثمار الدولي في السوق.