مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال الاجتماعيةفي أبوظبي

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، بهدف تعزيز التعاون لتطوير منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية في الإمارة، ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي، إلى جانب تمكين الشباب وتعزيز فرص التعليم ومشاركة الشباب في التنمية المجتمعية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، الذي تستضيفه العاصمة من 20 إلى 22 أبريل في مركز أبوظبي للطاقة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في قطاع ريادة الأعمال.

وقال سالم الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، إن الهيئة تحرص على بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال الاجتماعية من شأنها تمكين المجتمع.