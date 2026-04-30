مبادرة لتعزيز التفاعل في أحياء أبوظبي

تستعد دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي لإطلاق المحطة الثانية من مبادرة «تنبض بهلها» في منطقة زاخر بمدينة العين، خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو، ضمن جهودها المستمرة لتفعيل الأحياء السكنية وتحويلها إلى منصات حيوية تعزز التفاعل والمشاركة المجتمعية.

وتأتي محطة زاخر لتواصل المبادرة دورها في تمكين الأطفال والشباب في مجال ريادة الأعمال، عبر إتاحة الفرصة لهم لتجربة إدارة مشاريعهم الخاصة ضمن بيئة داعمة يقودون فيها أفكارهم بأنفسهم بدعم من أسرهم ومجتمعهم، بما يعزز مهاراتهم العملية وثقتهم بقدراتهم، وينمّي روح المبادرة.

وتوفر الفعالية منصة مجتمعية متكاملة تمكّن المشاركين من استكشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم، حيث تتضمن منصتين رئيسيتين: «من بيتنا» المخصصة للأطفال من 3 إلى 8 سنوات لعرض وبيع منتجاتهم وإبداعاتهم بدعم أسرهم، و«الروّاد» التي تفتح المجال للشباب من 9 إلى 21 عاماً لإدارة مشاريعهم الناشئة وتقديم خدماتهم، إلى جانب ورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال والمهارات الحياتية والابتكار.

وأكد محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في الدائرة، أن محطة زاخر تمثل امتداداً لأهداف المبادرة في تمكين المجتمع، قائلاً:

«نحرص من خلال «تنبض بهلها» على تفعيل الأحياء السكنية لتكون مساحات نابضة بالحياة، تعزز التفاعل بين السكان، وتمنح الأطفال والشباب فرصة حقيقية لتمكين ريادة الأعمال. محطة زاخر تعكس التزامنا بتوسيع نطاق الأثر المجتمعي، وترسيخ مفهوم أن كل منصة هي مساحة للتواصل والإبداع والترابط المجتمعي».

من جانبها، أكدت فاطمة عبدالرحمن الحوسني، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في الدائرة، أن محطة زاخر تمثل فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية، قائلة: «نواصل من خلال هذه المحطات بناء مساحات مجتمعية تجمع الأفراد وتقرّب بينهم، حيث لمسنا الدور الكبير لهذه المبادرة في تعزيز العلاقات بين الأسر، ومنح الشباب شعوراً بالمسؤولية والانتماء، وفي زاخر، نسعى إلى توسيع هذا الأثر والوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع».