28000 مستفيد من خدمات «زايد العليا لأصحاب الهمم»

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أنها ستواصل مسيرتها في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، لافتة إلى أنها تخدم حالياً 28 ألف مستفيد منهم 1700 صاحب همة، ملتحقين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.

وقالت المؤسسة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، إنها تمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة، من تحقيق نجاحات لافتة على المستويات كافة، وذلك من خلال الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في كل جوانب الحياة العامة.

وأضافت المؤسسة أنها عملت خلال العام 2024، على إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات والمشروعات وتطوير خدماتها لصالح منتسبيها، واستمرت مسيرتها وجهودها بمتابعة وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بالتوسع في الخدمات التي تقدمها في جميع مراكزها والعمل على تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية المتخصصة، من خلال استثمار التقدم التكنولوجي العالمي بمجالات الذكاء الاصطناعي، كما توسعت في إبرام شراكات استراتيجية، وتعاونت مع جهات ومؤسسات عربية ودولية وكيانات عالمية لتحقيق مصلحة منتسبيها.

نموذج ناجح

وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن المؤسسة ستواصل البناء على هذا النجاح وإطلاق المزيد من البرامج المبتكرة المصممة لتعزيز قدرات منتسبيها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحقيق السعادة لهم ولأسرهم، مع الالتزام بتقديم خدمات رعاية وتأهيل بمعايير عالمية، بالإضافة إلى فرص العمل والاندماج الاجتماعي، لضمان أن يتمكن كل فرد من أصحاب الهمم من المشاركة بشكل كامل ومتساوٍ في جميع جوانب المجتمع الإماراتي.

وأضاف أن المؤسسة والعاملين فيها مصممون على الاستمرار في السعي نحو المزيد من التقدم والتطور، وتقديم المزيد من التحسينات والابتكارات التي تعزز جودة حياة أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، وأنها عازمة على إطلاق سلسلة من المشاريع المركزة على البحث والتطوير، وتطوير حلول عملية ومستدامة لمواجهة هذه التحديات.

وعلى صعيد التعاون الدولي، تسلم عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، في شهر فبراير الماضي، من الدكتور جوزيف موري، رئيس المنظمة العالمية للصم، راية تنظيم واستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم «WFD» في دورته العشرين العام 2027 في إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأبرمت المؤسسة مذكرة تفاهم مع مركز «إتش تيرنر» الوطني للبحوث الطبية لجراحة العظام والصدمات في روسيا الاتحادية، ووقعت شراكة جديدة مع جامعة أورال الفيدرالية في روسيا، للتعاون في البحث والتطوير في مجال علم النفس والطب النفسي.

وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبرعاية القابضة (ADQ)، مرحلة جديدة من برنامج «جسور أمل القابضة» لدعم وتمكين ذوي القدرات والهمم في محافظات مصر، وأعلنت ضمن المبادرة عن تنفيذ سلسلة قوافل طبية توعوية هناك، تتضمن 12 تخصصاً طبياً متنوعاً، كما افتتحت مركزاً متكاملاً جديداً متخصصاً في تقييم الحالات وتقديم الدعم والرعاية للمصابين الفلسطينيين، بالتعاون والتنسيق مع مدينة الإمارات الإنسانية، وقدمت بالتعاون معها جلسات التقييم والجلسات العلاجية المتنوعة، وتركيب الأطراف الاصطناعية والدعم والعلاج الطبيعي للحالات المحتاجة، علاوة على الكراسي المتحركة، والدعامات والسماعات الطبية، وأطلقت مبادرة مجتمعية جديدة لرعاية وتأهيل الأشقاء من قطاع غزة من فاقدي وضعاف السمع، وشاركت في حملة الإمارات «معك يا لبنان»، لإغاثة الأشقاء اللبنانيين.

تأهيل

ونظمت المؤسسة على هامش أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، الاجتماع الموسع الثاني لربط التعاون في مجال الإعاقة بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نظمت برعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، وبالتعاون مع منظمة التأهيل الدولية (RI) والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي فعاليات المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، والذي شهد اعتماد «إعلان أبوظبي لأصحاب الهمم»، والمؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد «تحديات وحلول» بدورته الـ12 بالتعاون والتنسيق مع شركة «أدنوك»، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، ومجموعة لوتس هوليستك أبوظبي، وذلك بهدف نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد، والذي شهد إطلاق أول مجلة علمية محكمة حول التوحد تحمل نفس عنوان المؤتمر «المجلة الدولية لتحديات وحلول التوحد».

وأطلقت المؤسسة قنوات رسمية لتقديم البلاغات الخاصة بحماية الطفل من أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي تضمنت البريد الإلكتروني pod.cp@zho.gov.ae، والخط الساخن وخدمة واتساب على الرقم 0542003366، إضافة إلى نافذة خاصة لموظفي المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني الداخلي بشأن أصحاب الهمم المنتسبين لها، وقامت بتأهيل 23 من كوادرها الوظيفية المتخصصة للحصول على صفة الضبطية القضائية لاختصاصي حماية الطفل في المؤسسة، وتم استحداث وتخصيص مسمى وظيفي جديد هو «أخصائي حماية الطفل».

تشخيص

ودشنت المؤسسة خدمة تقييم تشخيص الحالات بمستشفى الظنة بمدينة الظنة بمنطقة الظفرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع «أدنوك»، وتعاقدت مع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بشأن تشغيل مركز المضيف التابع لها المخصص للرعاية طويلة الأجل لأصحاب الهمم، خوّلت بموجبه المركز مهام وأعمال وصلاحيات تقديم وتزويد المرضى المقيمين فيه بالخدمات الطبية والعلاجية، وافتتحت مشروعاً للألعاب الخارجية المهيأة والمجهزة لأصحاب الهمم وأسرهم في ثلاثة من مراكزها هي مركز أبوظبي، ومركز العين للتوحد، ومركز غياثي بمنطقة الظفرة، وأبرمت اتفاقية تعاون وشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، نصت على التعاون في مجالات البحوث وتبادل الخبراء وتنظيم نشاطات مشتركة.

وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع «الخوارزمي لخدمات التدريب»، مبادرة لتدريب وتأهيل شباب منطقة الظفرة خريجي الثانوية العامة من أصحاب الهمم لسوق العمل، وأطلقت مبادرة لتمكين وتدريب الكوادر الوطنية والإسهام في إيجاد الفرص الوظيفية خاصة في المجال الصحي، ودشنت ورشة لإنتاج وصناعة حلول السمع عالية الجودة في مقر مركز الابتكار التابع لها بمنطقة الباهية في أبوظبي، وأعلنت تفعيل الربط الإلكتروني الموحد لاعتماد تصاريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم بين إمارتي أبوظبي ودبي.

ذكاء اصطناعي

كما أطلقت المؤسسة نسخة محدثة من بطاقات أصحاب الهمم تم تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الخدمات المقدمة لهم، من خلال أتمتة العمليات المتعلقة بإصدار التصاريح وتحديث المعلومات، وتحسين التواصل وتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات، وافتتحت أول صالة عرض تفاعلية من نوعها في الشرق الأوسط، في مقر مركز الابتكار التابع لها بمنطقة الباهية، لتعزيز الدمج المجتمعي تضمنت عدة مناطق مثل «منطقة الابتكار»، و«منطقة التعليم»، و«منطقة الضيافة»، وأطلقت أول حقيبة تفاعلية ترفيهية شاملة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية تم تصنيعها وتطويرها بأيدي كوادر المؤسسة من أصحاب الهمم.

وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الدورة الثانية من مبادرة «همم موهوبة» التي تهدف إلى دعم ورعاية الموهوبين من أصحاب الهمم في مجالات فنون الأداء، والفنون المرئية، ونظمت على المسرح الوطني في أبوظبي العرض المسرحي «فرحات والعائلة».