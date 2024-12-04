العرض الرسمي في عيد الاتحاد الـ53 يبرز الهوية الوطنية وروح الانتماء

بحلة إبداعية تعكس التراث الإماراتي العريق ورؤية مستدامة للمستقبل، احتفلت دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53 في عرض رسمي بمشاركة 10 آلاف شخص من 81 جنسية في الإنتاج والبناء والتجهيزات والعروض وأقيم لأول مرة في مدينة العين «دار الزين»، الحدث الذي جسد قصة الاتحاد من جذوره العميقة وصولاً إلى تطلعاته المستقبلية، وجمع بين الإبداع الفني والابتكار التقني ليبرز جمال الهوية الوطنية وروح الانتماء.

شرف عظيم

وقالت روضة القبيسي، المدير التنفيذي للجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ 53، إن دورها في هذا المشروع حمل مسؤولية كبيرة وشرفاً عظيماً، إضافة إلى كونها جزءاً لا يتجزأ من فريق مبدع وملهم، حيث تمحور عملها حول التعاون الوثيق مع أعضاء الفريق الذي عمل يداً بيد وتشارك الأفكار ومزج الجهود والخبرات لتحقيق رؤية مشتركة، إذ حرصت على أن تسير كل تفاصيل المشروع بسلاسة بدءاً من وضع الخطط والاستراتيجيات وصولاً إلى التنفيذ الفعلي.

وأضافت إن العرض هو ثمرة عمل جماعي مكثف، مشيرة إلى أن هذا المشروع لم يكن مجرد مهمة عمل بل كان رحلة ممتعة مليئة بالتحديات، تحملت هي فيها مسؤولية كبيرة لكنها كانت فرصة للتعلم والإبداع والمساهمة في تقديم صورة تليق بوطننا الغالي، معربة عن فخرها بكونها جزءاً من هذا الإنجاز الذي يعكس روح الإمارات وقيمها.

طبيعة الإمارات

وحول اختيار مدينة العين لاستضافة الحدث وتأثير طبيعة الإمارات وتنوع بيئتها على تصميم وموضوعات الحفل الرسمي لهذا العام، أكدت روضة القبيسي أن مدينة العين تمثل رمزاً للهوية والتراث الإماراتي، وهي مصدر فخر للجميع خصوصاً لسكانها الذين شعروا بالشرف لاستضافة هذا الحدث في مدينتهم.

وأضافت إن العرض بدأ من العصور القديمة إلى فترة ما قبل الاتحاد ثم انتقل إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخة سلامة بنت بطي القبيسي، رحمهما الله، ليظهر كيف تشكلت رؤى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، منذ صغره، متناولة دور الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، وتاريخ تأسيس القوات المسلحة عام 1976.

وقدم العرض سرداً للتطورات التي مرت بها الإمارات وصولاً إلى حاضرها المزدهر مع تسليط الضوء على إرثها الثقافي العريق.

عادات وتقاليد

وقال عيسى السبوسي مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية للجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ53، إن تحويل هذا السرد الجميل والقصة العميقة إلى عرض عظيم وشامل عكس العادات والتقاليد الأصيلة لدولة الإمارات، جاء نتيجة تكامل عناصر أساسية شكلت جزءاً كبيراً من نجاح هذا العمل، حيث لعب موقع الاحتفال دوراً كبيراً في تحديد اتجاه السرد وكان مبهراً بحد ذاته، مشيراً إلى أنه في الفصل الأول من السرد تم التركيز على أهمية التعرف على المكان، وكان محور هذا الجزء هو الطبيعة، حيث عدنا بالزمن إلى الوراء لاستكشاف جذور القصة.

أنسب القصائد

وقال عبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، إن الهيئة شاركت في مجالات رئيسية عدة، شملت تنظيم المحتوى الشعري والقصائد، والتي شارك في تنظيمها تسعة شعراء من الدولة، وتم اختيار أنسب القصائد عبر لجان المحتوى لضمان قوة القصيدة إلى جانب أن الهيئة نظمت مشاركة الإبل في الحفل، وتنسيق الأزياء الإماراتية التراثية، وتنظيم الفنون الشعبية، مثل فن الحربية الذي قدم في ختام الحفل.

من جانبه أوضح بطي المهيري، مدير عمليات احتفالات عيد الاتحاد الـ53، أن تنظيم حدث بهذا الحجم يمثل تحدياً كبيراً نظراً لمساحة وموقع الاحتفال الذي أقيم في متنزه جبل حفيت، وهو موقع مدرج ضمن قائمة اليونسكو، مما فرض الالتزام بمجموعة من القوانين التي تراعي كل نواحي الاستدامة، مشيراً إلى أنه منذ اختيار الموقع تم الاتفاق مع الجهات المعنية في أبوظبي لضمان الحفاظ على المحمية وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية بعد انتهاء الحدث.

قصة متكاملة

من ناحيته، قال محمد الأحمد، مؤلف وملحن موسيقي في احتفال عيد الاتحاد الـ53، إن الموسيقى في الاحتفالات الوطنية تتميز بطابعها الخاص لكونها ألحاناً تحاكي المشاهد وتعبر عن حالة المشهد ورسائله، والمشهد عبارة عن قصة متكاملة تدمج بين القصائد والمشاهد البصرية والموسيقى، حيث يتم تأليف الموسيقى بأسلوب فريد وخاص يجمع بين العناصر الشرقية والغربية بنكهة إماراتية مميزة.

من جهته قال عبد الرحمن راشد النعيمي مدير قسم مواقع التراث العالمي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: إن الدائرة شاركت في إعداد مراجع السرد التاريخي والفني للحفل، وذلك من خلال تقديم معلومات وأبحاث عن الآثار في مدينة العين، التي تشمل فترات متعددة وكان دور الدائرة يتمثل في توفير محتوى علمي غني يدعم فكرة الاحتفال، حيث ركز العرض على أبرز الآثار في مدينة العين بحكم اختيارها كموقع للاحتفال، لافتاً إلى أن الحديث يدور حول مدافن جبل حفيت التي تعود إلى العصر البرونزي المبكر قبل أكثر من 5000 عام، وهي شاهدة على تاريخ طويل ومميز.

من جانبها قالت رندة عمر بن حيدر من شركة بني وآل للثقافة: إن عيد الاتحاد لهذا العام، يمثل تجربة استثنائية، خصوصاً أننا نعمل مع فريق عيد الاتحاد للسنة الرابعة، في صياغة سردية الحفل التي تعبر عن روح الاتحاد.

عمل جماعي

بدورها أكدت ريم محمد المنصوري من شركة بني وآل للثقافة، أن العمل الجماعي والتحضيرات الدقيقة التي حدثت خلف الستار هي العامل الأساسي الذي ساهم في نجاح الحفل لهذا العام، وما يميز التجربة هو حماس الجميع، خصوصاً أن الحفل الرسمي يقام في مدينة العين، حيث كان الجو مليئاً بالمشاعر الإيجابية.

من جهتها قالت فاطمة سلطان النعيمي مدير مشروع عيد الاتحاد الـ53، إن دورها الأساسي في الحدث تمثل في ضمان أن تكون جميع هذه العناصر مرتبطة بثقافة دولة الإمارات وقصة العرض واستراتيجيته بشكل عام، والتي تركز على يوم توقيع عهد الاتحاد وتوحيد دولة الإمارات عام 1971.

من جانبها قالت عائشه عبدالله النعيمي مدير الاتصال في لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ53، إن عيد الاتحاد يحمل معاني غنية ومميزة تعكس روح هذه المناسبة الوطنية الفريدة، مشيرة إلى من خلال هذا المصطلح نسرد قصة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تلك القصة الفريدة والمليئة بالقيم التي قامت عليها دولتنا.