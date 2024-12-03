الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة





توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد الاربعاء 04 ديسمبر إلى الأحد 08 ديسمبر 2024 على النحو التالي:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار على اليابسة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.