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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

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البيان


توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد الاربعاء 04 ديسمبر إلى الأحد 08 ديسمبر 2024 على النحو التالي:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار على اليابسة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.