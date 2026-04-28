10 شركات عالمية تدعم جودة الحياة الأسرية في الإمارات

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن إبرام شراكات مع 10 شركات ناشئة عالمية متخصصة في مجال الطفولة المبكرة.

وذلك ضمن برنامج «أنجال زِ»، بهدف تمكين الوالدين ومقدّمي الرعاية في مختلف أنحاء دولة الإمارات من الوصول إلى حلول وخدمات عملية تدعم جودة حياة الأطفال وتعلّمهم وتطورهم المعرفي، وتعزّز الروابط الأسرية الإيجابية داخل المنزل.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، أسهم برنامج «أنجال زِ» التابع للهيئة في تحديد ودعم الشركات الناشئة في مجال الطفولة المبكرة التي تقدم حلولاً قابلة للتطبيق في الحياة اليومية للأسر.

وقالت صالحة العزري، مديرة إدارة البحوث والحلول المعرفية في قطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكّرة: «عندما يتأثر الروتين اليومي للأسرة، ينعكس ذلك بشكل مباشر على الأطفال، كما يتزايد الضغط على أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بشكل سريع».

ويمكن للأسر في الدولة الاستفادة من الأدوات والخدمات التالية التي تقدمها الشركات الـعشر المشاركة:

كوبتيل (Cubtale): تطبيق مخصص للوالدين يتيح لمقدمي الرعاية تتبّع الروتين اليومي ومراقبة مؤشرات النمو الأساسية للرضّع والأطفال.

بيكاباك (Peekapak): منصة للتعلّم الاجتماعي والعاطفي مصمّمة لمساعدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات على بناء مهارات التعاطف، والمرونة النفسية.

جيد (Jade): منصة تعليمية تنموية حائزة جوائز وموجّهة للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة، تعزّز المهارات المعرفية والعاطفية والاجتماعية.

إنريتشلي (Enrichly): منصة رقمية للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة تعزّز المرونة العاطفية والثقة بالنفس والصحة النفسية.

مونكي بوكس (MonkiBox): مجموعة ألعاب تفاعلية مستوحاة من منهج «مونتيسوري» للأطفال من عمر يوم إلى 3 سنوات، تدعم النمو المبكر.

ريزينغ سوبر ستارز (Raising Superstars): برنامج تعليمي للأطفال من عمر يوم إلى 6 سنوات يطوّر مهاراتهم من خلال أنشطة مشتركة بين الوالدين والطفل.

كاليز بوكس (Cali’s Books): مجموعة من الكتب التفاعلية للأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات تدعم التعلّم المبكر، وتنمية المهارات اللغوية.

كوكورو كيدز (Kokoro Kids): منصة تعليمية قائمة على اللعب للتعلّم الاجتماعي والعاطفي للأطفال من عمر 3 إلى 8 سنوات، تساعدهم على فهم مشاعرهم والتعبير عنها.

وندر تري (WonderTree): منصة تعليمية قائمة على الحركة ومخّصصة للأطفال من «أصحاب الهمم» من عمر 4 سنوات فما فوق، تجمع بين النشاط البدني.

زينيمال (Zenimal): جهاز لليقظة الذهنية خالٍ من الشاشات ومصحوب بتطبيق داعم، يساعد الأطفال والأسر على إدارة مشاعرهم وتحسين جودة النوم.