مكتوم بن محمد يبارك لهزاع بن زايد تعيينه ممثلاً لحاكم أبوظبي في منطقة العين





هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم إمارة أبوظبي على الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً لحاكم أبوظبي في منطقة العين.

وقال سموه على حسابه عبر منصة "إكس": "أبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيّان الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، سمو الشيخ هزاع قامة وطنية كبيرة، ساهم في خدمة الإمارات وأبوظبي على امتداد سنوات طويلة في مختلف المجالات، وأتمنى لسمّوه التوفيق والسداد."