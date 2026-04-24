قطارات الاتحاد تنجز أول عملية نقل بالسكك الحديدية لمركبات جاهزة لصالح وكلاء سيارات داخل الدولة

في خطوة نوعية تُعد الأولى من نوعها في قطاع السيارات داخل دولة الإمارات، نفّذت شركة المسعود للسيارات، بالتعاون مع شركة قطارات الاتحاد للشحن، أول عملية نقل لمركبات جاهزة عبر السكك الحديدية لوكلاء السيارات، ما يعكس تطوراً مهماً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالدولة.

وشملت العملية نقل شحنة من مركبات نيسان من موانئ الساحل الشرقي في الفجيرة إلى الميناء الجاف في مدينة أبوظبي الصناعية “أيكاد”، ضمن نموذج متكامل يربط بين الموانئ وشبكة السكك الحديدية وصولاً إلى الوجهة النهائية.

وتُعد شركة المسعود للسيارات، الموزّع المعتمد لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، أول وكيل سيارات في الدولة يعتمد النقل بالقطارات لشحن المركبات الجاهزة، في تجربة تعزز كفاءة العمليات ودقة مواعيد التسليم.

ويأتي هذا التعاون ليؤكد التوسع المتنامي لشركة قطارات الاتحاد للشحن في نقل مختلف أنواع البضائع، بما فيها السلع عالية القيمة، إلى جانب دورها في دعم سلاسل الإمداد المتكاملة على مستوى الدولة.

وقال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن، إن هذا الإنجاز يجسد الهدف الأساسي للنقل بالسكك الحديدية في توفير حلول موثوقة وقابلة للتوسع، تسهم في تعزيز كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن الشبكة الوطنية بدأت تُظهر نتائجها العملية في دعم حركة التجارة.

من جانبه، أكد عرفان تنسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات، أن المبادرة تعكس التزام الشركة بتطوير عملياتها التشغيلية بما ينعكس على تحسين تجربة العملاء، لافتاً إلى أن التعاون مع قطارات الاتحاد يمثل خطوة رائدة في دمج البنية التحتية الوطنية مع قدرات القطاع الخاص لرفع الكفاءة وتعزيز القيمة طويلة المدى.

وعلى صعيد الاستدامة، تسهم هذه الخطوة في تقليل الانبعاثات الكربونية مقارنة بالنقل البري التقليدي، ما يجعلها نموذجاً عملياً لحلول لوجستية أكثر صداقة للبيئة.

وتنسجم المبادرة مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتعزز الجهود الوطنية الرامية إلى خفض الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في الدولة.