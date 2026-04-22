طحنون بن زايد يبحث فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع «ثوما برافو» الأمريكية

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد في تدوينة عبر منصة «إكس»: التقيت أورلاندو برافو، المؤسس والشريك الإداري لشركة «ثوما برافو»، حيث ناقشنا مستجدات الذكاء الاصطناعي وتسارع تطبيقاته في مختلف القطاعات، وانعكاساته على تطوير نماذج الأعمال وتعزيز كفاءة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف سموه: كما استعرضنا آفاق تعزيز الشراكة، وتبادلنا وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية النوعية، بما يعزز مسارات الابتكار، ويدعم التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة في الاقتصاد الرقمي. وجاء اللقاء في إطار بحث آفاق توسيع الشراكات الاستراتيجية واستكشاف فرص استثمارية نوعية في الاقتصاد الرقمي، بما يدعم الابتكار ويواكب التحولات العالمية المتسارعة، وخاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وتُعد شركة «ثوما برافو» واحدة من أبرز شركات الاستثمار المباشر عالمياً، مقرها شيكاغو بولاية إلينوي.

وتشتهر الشركة بنشاطها الملحوظ في الاستحواذ على شركات برمجيات المؤسسات، وبلغت قيمة أصولها المُدارة أكثر من 183 مليار دولار حتى عام 2026، حيث تركز بشكل رئيس على الاستثمار في شركات البرمجيات والتكنولوجيا، وتمتلك خبرة واسعة في دعم نمو الشركات وتحسين أدائها التشغيلي. وتدير الشركة أصولاً بمليارات الدولارات، وتستثمر في مجموعة واسعة من الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والتطبيقات المؤسسية.