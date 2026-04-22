«المؤتمر الزراعي الإماراتي» يرسم ملامح الزراعة المستدامة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق، اليوم، في أدنيك - العين فعاليات النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026».

ويأتي هذا الحدث الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة منصة استراتيجية متكاملة، تهدف إلى ترسيخ قطاع زراعي وطني مرن، بما يتماشى مع مستهدفات الأمن الغذائي الوطني المستدام، كما يمثل أحد أبرز الجهود لدعم المزارعين المواطنين، عبر إتاحة آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم ومحاصيلهم لتكون الخيار الأول للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة، وربطهم مباشرة بكبرى شركات الصناعات الغذائية والمستثمرين والمبتكرين.

وسيكون الجمهور على موعد، للاطلاع على مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية والمحاصيل الطازجة في سوق المزارعين، الذي يبرز جودة وتنافسية الإنتاج المحلي، وقدرته على تلبية احتياجات المجتمع بأعلى المعايير العالمية.

تعزيز الوعي الزراعي

وقالت هاجر بخيت الكتبي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة: «نسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الوعي الزراعي المجتمعي، وإعادة بناء الجسور بين أجيالنا الناشئة ومهنة الأجداد، بما يضمن تحويل الزراعة من مجرد قطاع إنتاجي إلى ثقافة وطنية وسلوك مستدام، يشارك الجميع في نموه وتطويره».

وأضافت: «ندعو الأسر والشباب والطلبة وكل أفراد المجتمع لزيارة أدنيك العين ومشاركتنا هذه التجربة الملهمة، فهي فرصة ذهبية للاطلاع عن قرب على حجم التطور والابتكار، الذي يشهده قطاعنا الزراعي، والتعرف على قصص نجاح مزارعينا الأبطال».

تتوزع تجربة الزوار في المعرض على 4 مسارات صممت بعناية، حيث يركز «مسار المزارعين» على دعم المنتجين المحليين وربطهم بكبرى شركات الصناعات الغذائية

لفتح آفاق تسويقية وتنافسية جديدة، بينما يستهدف «المسار المجتمعي» العائلات والأسر عبر ورش تفاعلية في ركن المجتمع، لتعزيز قيم الاستدامة والزراعة المنزلية، كما يبرز «المسار التعليمي» دور البحث العلمي والابتكار في تطوير حلول عملية للأمن الغذائي، من خلال مشاركة واسعة لطلبة المدارس والجامعات، في حين يمهد

«مسار الأعمال ورواد الأعمال الشباب» الطريق أمام أصحاب الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للاستثمار في مستقبل الزراعة وتحويلها إلى قطاع اقتصادي حيوي ومستدام.

وعلى الصعيد المعرفي يشهد الحدث مؤتمراً، يجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين، لمناقشة مستقبل القطاع عبر جلسات حوارية ثرية.