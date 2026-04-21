سيف بن زايد يحضر أفراح الظاهري والأحبابي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي بن حرمل الظاهري، وعبدالهادي عامر بن صوفان الأحبابي، بمناسبة زفاف نجليهما خليفة محمد الظاهري إلى كريمة عبدالله سعيد بن تريس الظاهري، وعامر عبدالهادي بن صوفان الأحبابي إلى كريمة فهد عامر بن صوفان الأحبابي، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي. وأعرب سموه عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر الحفل أيضاً معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن وعدد من الشيوخ.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في مركز أدنيك أبوظبي، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوّين والمهنئين.