120 مواطنة في برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» 2026

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أعلنت «بيورهيلث» بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن انضمام دفعة عام 2026 إلى برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية»، حيث استقبل البرنامج 120 مشاركة جديدة ضمن فعالية احتفالية أُقيمت في مرسى ياس بأبوظبي.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «يجسد برنامج مسيرة المرأة الإماراتية رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في الاستثمار بقدرات المرأة، وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل والتنمية».

وقالت الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «إن ابنة دولة الإمارات أثبتت بفضل الدعم والرعاية المتواصلين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» قدرتها على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجالات المختلفة، وجدارتها بتولي المراكز القيادية في شتى القطاعات».

وأشادت ببرنامج «مسيرة المرأة الإماراتية»، وبدوره في صقل مهارات المشاركات وتطوير قدراتهن من خلال تمكينهنّ من العمل بشكل مباشر مع قيادات نسائية مشهود لها.